Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento organizzato dal GILS-Scleronet (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia) in collaborazione con la Scleroderma Unit della ASST Ovest Milanese, dedicato alla prevenzione della sclerodermia, nell’ambito della iniziativa denominata “giornata del ciclamino” fiore simbolo della sclerodermia per la sua capacità di adattarsi alle basse temperature.

La sclerodermia, malattia rara, multiorgano e invalidante, colpisce prevalentemente, ma non esclusivamente il sesso femminile in età giovane-adulta. Tuttavia, grazie alla sensibilizzazione e allo screening che da anni in collaborazione con il GILS si sta attuando, si è arrivati a porre la diagnosi sempre più precocemente, permettendo di adottare terapie mirate e innovative che hanno dimostrato la possibilità se non di guarire la malattia, ma almeno di rallentarne la progressione e le complicanze.

L’ASST OVEST Milanese, da molti anni impegnata in questo ambito, è sede di una delle prime Scleroderma Unit Italiane e fa parte della Rete Regionale Lombarda Scleronet in cui i Centri di riferimento aderenti, lavorando in rete, e condividendo protocolli diagnostici e terapeutici, ricerche avanzate e servizi specialistici di eccellenza dedicati, garantiscono la presa in carico dei pazienti nella loro complessità.

Il sintomo più precoce della sclerodermia è infatti il cosiddetto Fenomeno di Raynaud che si manifesta con il pallore delle dita di mani e piedi seguito da arrossamento o colorito cianotico scatenato spesso dall’esposizione agli sbalzi di temperatura e dall’esposizione al freddo.

Con un semplice esame non invasivo e non doloroso, la videocapillaroscopia, che viene effettuata sulle dita delle mani, è possibile osservare le modificazioni dei capillari e quindi porre precocemente la diagnosi. Quindi si rinnovano gli appuntamenti per effettuare gratuitamente un controllo mediante videocapillaroscopia per i cittadini che manifestino tali sintomi.

Le giornate dedicate alla prevenzione e allo screening presso la ASST OVEST Milanese sono le seguenti

Giornata del ciclamino Ospedale di Magenta - 8 OTTOBRE 2025 dalle 9.00 alle 13.00

MAC di Reumatologia – 2' piano ala C

prenotazioni al numero 02 97963504 dalle ore 14 alle 15 fino a esaurimento posti

Giornata del ciclamino Ospedale Nuovo di Legnano 10 OTTOBRE 2025 dalle 14.00 alle 17.00

DH Medicina Oncologia livello 1 area B

prenotazioni al numero 0331 449305 dalle ore 14 alle ore 15 fino a esaurimento posti

