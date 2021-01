Fermata auto senza assicurazione

La Polizia locale del Corpo Intercomunale di Castano Primo e Nosate questa mattina ha posto sotto sequestro un autoveicolo risultato privo della prescritta copertura assicurativa RCA.

L’alert del varco di sicurezza cittadino e poi la scoperta da parte degli agenti e dell’ automobilista, un cittadino pakistano residente in un comune dell’hinterland, che ignaro della mancanza, circolava tranquillamente sotto sua responsabilità.

Si è appurato dopo il fermo che l’uomo in realtà era stato truffato con uno stratagemma combinato attraverso la piattaforma di messaggistica whatsapp. Dopo aver effettuato un bonifico di oltre 200 euro ad un soggetto qualificatosi come assicuratore, questi gli inoltrava una falsa polizza.

Il Comando Intercomunale sta svolgendo gli accertamenti del caso per risalire e deferire all’Autorità Giudiziaria il truffatore.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro