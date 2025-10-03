meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 17°
Ven, 03/10/2025 - 16:50

data-top

venerdì 03 ottobre 2025 | ore 17:19

Shekinah per il Santo Crocifisso

Il coro, con oltre un centinaio di giovani, si esibirà questa sera intrecciando musica e preghiera in uno stile capace di coinvolgere e toccare il cuore.
Cultura - Gruppo Shekinah

Una serata di musica e spiritualità attende la comunità castanese. Questa sera, sabato 3 ottobre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale, si terrà il concerto del Gruppo Shekinah, proposto nell’ambito della settimana straordinaria di esposizione del Santo Crocifisso.

Il coro, nato dal laboratorio 'I colori della fede' e formato da oltre un centinaio di giovani provenienti da oratori, università e diverse esperienze della Diocesi di Milano, porta sul palco non soltanto canti ma anche recitazione e danza, intrecciando musica e preghiera in uno stile capace di coinvolgere e toccare il cuore.

Shekinah si propone infatti come esperienza in cui i giovani condividono la passione per l’arte e, allo stesso tempo, approfondiscono la propria fede, comunicando la bellezza del Vangelo e l’entusiasmo dell’annuncio. Nel corso degli anni il gruppo ha animato numerose veglie diocesane, tra cui quelle della Redditio e Traditio Symboli in Duomo a Milano, oltre a momenti di preghiera nei luoghi più significativi, come il carcere di San Vittore. Questa estate, inoltre, ha animato i momenti di preghiera e le celebrazioni al giubileo dei giovani a Roma, ed è stato anche sul palco a Tor Vergata nel pomeriggio di sabato davanti a un milione di giovane di tutto il mondo.

L’appuntamento di Castano Primo si inserisce nel ricco programma di celebrazioni e incontri che, per un’intera settimana, stanno accompagnando i fedeli davanti all’immagine del Santo Crocifisso: una presenza che richiama alla speranza e alla grazia, nel segno della fede vissuta come comunità.

L’ingresso al concerto è libero.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Castano si tinge di rosa
518295514_1151493383686264_5957197920521046934_n.jpg
L’appuntamento con “Castano in Rosa 2025” è per venerdì 11 luglio a partire dalle ore 19 in piazza Mazzini
'Marzo è soprattutto donna'
Eventi - Festa della donna (Foto internet)
Dal Settore Turismo del Consorzio una selezione di appuntamenti per tutti a Bernate, Boffalora, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono e Robecco.
'A sua immagine?': fede e disabilità
Inveruno - Ragazzi di Fiore che Ride
Giovedì 4 maggio una serata per approfondire un tema tanto profondo quanto silente: quello del rapporto tra disabilità e fede.

Invia nuovo commento