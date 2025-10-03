Shekinah per il Santo Crocifisso

Il coro, con oltre un centinaio di giovani, si esibirà questa sera intrecciando musica e preghiera in uno stile capace di coinvolgere e toccare il cuore.

Una serata di musica e spiritualità attende la comunità castanese. Questa sera, sabato 3 ottobre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale, si terrà il concerto del Gruppo Shekinah, proposto nell’ambito della settimana straordinaria di esposizione del Santo Crocifisso.

Il coro, nato dal laboratorio 'I colori della fede' e formato da oltre un centinaio di giovani provenienti da oratori, università e diverse esperienze della Diocesi di Milano, porta sul palco non soltanto canti ma anche recitazione e danza, intrecciando musica e preghiera in uno stile capace di coinvolgere e toccare il cuore.

Shekinah si propone infatti come esperienza in cui i giovani condividono la passione per l’arte e, allo stesso tempo, approfondiscono la propria fede, comunicando la bellezza del Vangelo e l’entusiasmo dell’annuncio. Nel corso degli anni il gruppo ha animato numerose veglie diocesane, tra cui quelle della Redditio e Traditio Symboli in Duomo a Milano, oltre a momenti di preghiera nei luoghi più significativi, come il carcere di San Vittore. Questa estate, inoltre, ha animato i momenti di preghiera e le celebrazioni al giubileo dei giovani a Roma, ed è stato anche sul palco a Tor Vergata nel pomeriggio di sabato davanti a un milione di giovane di tutto il mondo.

L’appuntamento di Castano Primo si inserisce nel ricco programma di celebrazioni e incontri che, per un’intera settimana, stanno accompagnando i fedeli davanti all’immagine del Santo Crocifisso: una presenza che richiama alla speranza e alla grazia, nel segno della fede vissuta come comunità.

L’ingresso al concerto è libero.

