Due bande... amiche

Il Corpo bandistico arlunese e quello di Vittuone si sono esibiti in un concerto di amicizia e musica per rinnovare il loro legame.

Da Arluno a Vittuone, da Vittuone ad Arluno. L'amicizia tra i due comuni si è fatta musica. Le due realtà hanno infatti l'altra sera ospitato sul territorio vittuonese l'esibizione dei due Corpi bandistici delle rispettive municipalità. Dopo essersi complimentato con i musicisti e con il direttore del Corpo bandistico arlunese "che fanno conoscere la nostra comunità anche fuori paese", il primo cittadino Alfio Colombo ha evidenziato in una nota come anche i momenti di aggregazione musicale siano cemento prezioso per rafforzare l'amicizia tra comunità. Un legame che si è concretizzato anche nel varo del Distretto del Commercio in cui, oltre ai due comuni, è coinvolto anche Sedriano.

