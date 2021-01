Alessio... mille sogni in musica

Si intitola 'Il ragazzo dai mille sogni': il primo singolo prodotto e pubblicato su Youtube di Alessio Montesano, giovane di Turbigo. "La musica fa parte della mia vita da sempre".

Si intitola 'Il ragazzo dai mille sogni', proprio come è lui e come lo sono tanti suoi coetanei, ma più in generale la maggior parte delle persone. Perché quel brano è e vuole essere un messaggio a perseguire i propri obiettivi e farlo sempre con determinazione, impegno e passione. Il suo primo singolo. La musica che si mischia con le emozioni (tante, tantissime) e con quel talento che arriva dalla testa e dal cuore. In fondo Alessio è così, giovanissimo certo, però con una grande e straordinaria voglia di lavorare sodo per mettere, giorno dopo giorno, tasselli nuovi e differenti, partendo proprio da questo già importante traguardo. "Una mia canzone prodotta e pubblicata su Youtube (http://youtu.be/O5tS3ZizXg0) - racconta lo stesso Alessio Montesano, di Turbigo - Oggi le sensazioni sono davvero numerose". Un primo bellissimo passo, insomma, di molti altri che, siamo certi, gli si presenteranno davanti e che saprà, subito, cogliere. "Perché la musica fa parte della mia vita fin da quando ero bambino - continua - Mi ricordo che, ogni volta, che sentivo un pezzo, lo canticchiavo, poi crescendo e, anche grazie alla spinta della mia famiglia e degli amici, quei semplici momenti tra me e me, si sono trasformati in qualcosa di più". I karaoke, le serate a cantare nella sua stanza oppure nel garage insieme al papà, l'idea di cominciare a trasportare 'nero su bianco' le parole, per dare forma ad un brano, e quella passione che, nel frattempo, è entrata in tutto e per tutto nella quotidianità. "E', infatti, da ciò che mi sta attorno, da quanto vedo o con cui mi rapporto che prendo l'ispirazione - spiega - Ho block notes completamenti pieni di frasi; le butto giù, le rileggo e le prendo per unirle, poi, nei vari testi". Come è successo, appunto, per il primo singolo pubblicato. "Il ragazzo dai mille sogni - conclude - trae spunto da me, però in generale vuole essere una canzone rivolta a qualsiasi persona. Ognuno di noi, alla fine, ha dei sogni e il messaggio che provo a lanciare è proprio quello di cercare di raggiungerli e farli diventare realtà. Io, ad esempio, ne ho molti: la grafica oppure la fotografia, ancora i fumetti e il disegno o il doppiaggio e, quindi, la musica che penso sia in grado di unirle tutte. Sono emozionato, contento e felice del traguardo raggiunto e, adesso, i prossimi passi saranno la pubblicazione di altri 4 brani e pure di alcuni video a cappella. Per il futuro più lontano, invece... l'ambizione, ovvio, è di poter calcare qualche prestigioso palcoscenico. Mi impegnerò al massimo, so che il lavoro dovrà essere tanto e che la strada è lunga, ma l'affetto, la stima e la vicinanza che continuano a dimostrarmi le persone sono un fondamentale aiuto e un punto di partenza. Grazie di cuore, i diversi attestati che mi giungono mi hanno dato e mi stanno dando una grossa carica".

