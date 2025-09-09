meteo-top

martedì 09 settembre 2025 | ore 16:23

Obiettivo: migliorare il Comune

Il comune intende avvalersi di 750mila euro dei contributi messi a disposizione dal cosiddetto bando Seed per migliorare l'efficienza energetica del palazzo municipale.
Buscate - Il palazzo Municipale

Il progetto muove un importo di circa 750 mila Euro e già questo basterebbe a dare conto della sua pregnanza. Il comune di Buscate ha intenzione di migliorare ulteriormente l'efficienza energetica del palazzo municipale di piazza San Mauro. Il progetto riguarda in modo particolare l'involucro della sede. Il comune intende avvalersi dei contributi messi a disposizione dal cosiddetto bando Seed ovvero Sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici pubblici varato dalla Regione con interventi che, spiega il comune nella delibera, "hanno l'obiettivo di migliorare la qualità e la sostenibilità dell'edificio stesso al fine di mitigare gli impatti dovuti alla crisi climatica e incrementare la resilienza e la capacità di adattamento".

