Sacchi per i rifiuti

Avviato il servizio per la consegna dei sacchetti annuali per la differenziata per i rifiuti. C'è tempo fino al 20 settembre.

E’ partita ieri e si concluderà sabato 20 settembre la distribuzione annuale porta e porta del kit di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Alle utenze domestiche saranno consegnati:

• 50 sacchi gialli per gli imballaggi in plastica

• 50 sacchi in mater- bi per i rifiuti organici (chi pratica il compostaggio domestico, ovviamente, non li riceverà)

• Il calendario 2026 della raccolta rifiuti

Alle utenze non domestiche saranno consegnati:

• 50 sacchi gialli per la raccolta degli imballaggi in plastica

• 100 sacchi in mater- bi per i rifiuti organici (solo per bar, ristoranti, etc.)

• Il calendario 2026 della raccolta rifiuti

Si ricorda che dalla distribuzione sono esclusi i sacchi grigi con il microchip per i rifiuti indifferenziati, in quanto gli stessi possono essere ritirati al distributore automatico presente in municipio e accessibile (con la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la Tari), in tutti i giorni e orari di apertura dello stesso.

Chi ritiene di non poter essere presente al momento della distribuzione può decidere di delegare una persona (purché risieda nella stessa via), compilando il modulo di delega che compare sul volantino distribuito porta a porta, per preannunciare l’avvio dell’attività.

I cittadini che non intendono utilizzare la delega e che saranno assenti da casa al momento della distribuzione potranno ritirare il kit recandosi personalmente in Comune nelle giornate di:

• Sabato 27 settembre

• Sabato 4 ottobre

dalle 8.30 alle 12.30.

Per poter ricevere i sacchi occorrerà presentarsi con il volantino che gli addetti alla distribuzione lasciano nella cassetta delle lettere, quando non trovano nessuno in casa.

