Lo Street Food a Settimo Milanese

Da venerdì 19 a domenica 21 settembre torna la formula vincente che negli anni ha saputo conquistare grandi e piccoli: tre giorni di buon cibo con i migliori truck gastronomici.

Settimo Milanese si prepara a vivere tre giornate di festa, gusto e divertimento. Da venerdì 19 a domenica 21 settembre torna infatti, in via Airaghi a Vighignolo, la quinta edizione dello Street Food Festival, appuntamento ormai tradizionale organizzato da Hello Eventi con il patrocinio del Comune.

La formula è quella vincente che negli anni ha saputo conquistare grandi e piccoli: tre giorni di buon cibo con i migliori truck gastronomici, birra artigianale servita a fiumi e tanta musica dal vivo per animare le serate. L’area sarà attrezzata con tavoli e sedie sotto una tensostruttura coperta, così da permettere a tutti di godersi il menù proposto in compagnia, sia a pranzo che a cena nel weekend.

Gli orari saranno i seguenti: venerdì dalle 17 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24. Ma non sarà solo il cibo a essere protagonista: ogni serata avrà infatti un intrattenimento musicale speciale. Venerdì a scaldare l’atmosfera ci penserà un DJ set, sabato spazio all’energia del Party anni ’90, mentre domenica sarà la volta di un grande omaggio a Vasco Rossi con la band Radio Vasco.

Un evento che unisce convivialità, sapori e musica, trasformando Settimo Milanese in un grande palcoscenico a cielo aperto. “Tre giorni di festa per ritrovarsi, divertirsi e stare insieme – spiegano gli organizzatori – con l’augurio che anche questa quinta edizione diventi un’occasione di socialità e buonumore per tutta la comunità”.

