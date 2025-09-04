La Futura regge l'urto di Monviso Volley

Le due squadre giocano una partita vera, senza risparmiarsi e con Pinerolo che dal terzo set schiera anche Anna Davyskiba, unitasi al gruppo solo da un paio di giorni.

Secondo test stagionale per la Futura Volley Giovani, che cede 1-3 al Monviso Volley. Con una discreta cornice di pubblico sulle tribune del PalaSanLuigi, le due squadre giocano una partita vera, senza risparmiarsi e con Pinerolo che dal terzo set schiera anche Anna Davyskiba, unitasi al gruppo solo da un paio di giorni, presentando così un potenziale offensivo davvero di alto livello. In panchina non disponibili per coach Milano ci sono Veronica Taborelli e Kateryna Tkachenko, tenuta precauzionalmente a riposo per un lieve fastidio alla schiena. Sul fronte piemontese assenti invece Amandha Sylves, Mija Siftar e Yasmina Akrari, tutte impegnate ai Mondiali in corso in Thailandia.

Per le pure cifre, la top scorer in casa bustocca è Marika Longobardi (18 punti col 47%); a darle man forte la collega di reparto Bianca Orlandi, a quota 15 con un ottimo 56% ma segnali positivi arrivano da tutte le atlete schierate dal tecnico Gianfranco Milano.

LA PARTITA

Nel primo set il coach bustocco schiera Maiorano in diagonale con Sassolini, le due centrali Rebora e Farina, la coppia di mancine Longobardi e Orlandi di banda e Blasi libero. Il parziale si sviluppa sul filo dell’equilibrio (8-10, 15-17), con tanti errori soprattutto dai 9 metri ma anche qualche buona giocata. Nel finale di frazione il Monviso Volley allunga sfruttando la fisicità a rete di Dodson (16-21), Busto Arsizio ricuce lo strappo fino al 22-23 (attacco out di Malual) ma è un pallonetto di Bussoli a fissare il 22-25.

Nessun cambio nel 6+1 biancorosso, con il secondo set che mostra un andamento molto simile al primo: Pinerolo a fare l’andatura (9-12) e poi a tentare la fuga (10-15) sfruttando il buon lavoro a muro, soprattutto della giovane Rapello. La Futura non pecca certo di caparbietà e con un buon turno in battuta di Sormani e gli attacchi di Maiorano confeziona il rientro a -2 (19-21). Il finale sorride però ancora alle piemontesi, con un errore al servizio di Rebora che stampa il 22-25.

Nel terzo parziale l’unico cambio è al centro con Talarico che prende il posto proprio del capitano. Le bustocche provano a prendere in mano l’inerzia della gara (7-5) ma Pinerolo non si fa sorprendere e rimette a posto le cose (7-10). L’energia di Nella e Sormani tiene in linea la squadra di coach Milano (11 pari) che poi però perde all’improvviso lucidità e con una serie di errori spiana la strada alle ospiti (11-16). La frazione non è ancora indirizzata perchè Longobardi suona la carica (17 pari) e lancia la volata finale (22-22, 24-24). Le Cocche non sfruttano un set-point sul 25-24 e sono le piemontesi ad aggiudicarsi il set ai vantaggi (26-28).

Si gioca anche un quarto parziale, con Alberti e Aina a prendersi spazio in campo. La Futura comanda con discreta sicurezza (11-9, 15-13), prende fiducia e lavorando bene dai 9 metri con Alberti e Farina scappa sul 21-15, che di fatto mette in ghiaccio il parziale, chiuso poi da Longobardi (25-18).

