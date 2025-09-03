meteo-top

La Partita della Solidarietà

Sabato 13 settembre una serata tra sport, sapori e sociale promossa dal Milan Club Cuggiono, Lions e ADS Ticino. Oltre lo sport, oltre il tifo,... per fare festa insieme.
Cuggiono - Paella rossonera 2018

Una partita di calcio che diventa occasione di incontro, amicizia e sostegno alla comunità. È questo lo spirito che animerà “La Partita della Solidarietà”, in programma sabato 13 settembre all’oratorio di Cuggiono, organizzata dal Milan Club Cuggiono in collaborazione con i Lions e con la partecipazione della ASD Ticino.

Il programma si aprirà alle 18.30 con la sfida amichevole tra il Milan Club Cuggiono e i Lions, arricchita dalla presenza dei calciatori della storica società sportiva locale, l’ASD Ticino. Un appuntamento che andrà ben oltre i novanta minuti di gioco: il calcio sarà il pretesto per rafforzare i legami comunitari e raccogliere fondi preziosi a sostegno dell’attività della società e dello stesso oratorio.

Dalle 20.00 sarà la volta della cena (su prenotazione), con un menù ricco e gustoso: risotto ai funghi, stinco e arrosto di maiale con patate, acqua e vino. La quota di partecipazione è di 25 euro, un contributo che si trasformerà in aiuto concreto per i giovani e per le realtà sportive del territorio.

A seguire, la serata proseguirà con musica, divertimento e karaoke grazie al DJ Dario Music Show, che animerà i presenti. Non mancheranno anche momenti dedicati alla comunità: verranno infatti raccolti fondi a favore della ASD Ticino e dell’oratorio, e sarà presentata la nuova campagna tesseramento del Milan Club Cuggiono.

“È bello vedere come sport e solidarietà possano camminare insieme – commentano gli organizzatori –. Sarà una serata per stare insieme, sostenere i nostri ragazzi e vivere lo spirito di comunità che ci caratterizza”.

