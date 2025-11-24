“La vita che verrà” per dire no alla violenza sulle donne

Un appuntamento non solo cinematografico, ma anche civile e comunitario, pensato per offrire uno spunto di riflessione su un tema drammaticamente attuale.

La Sala della Comunità – Cinema di Cuggiono dedica la serata di martedì 25 novembre, alle ore 21.00, alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proponendo la proiezione del film “La vita che verrà – Herself”, opera intensa e toccante firmata dalla regista Phyllida Lloyd.

Un appuntamento non solo cinematografico, ma anche civile e comunitario, pensato per offrire uno spunto di riflessione su un tema drammaticamente attuale. Il film racconta la storia di una giovane madre che, dopo anni di violenza domestica, trova il coraggio di ricostruire da zero la propria vita insieme alle figlie, affrontando difficoltà, paure e solitudine, ma anche riscoprendo la forza della solidarietà e dell’aiuto reciproco.

Una pellicola che ha emozionato pubblico e critica nei principali festival internazionali, a partire dal Sundance, definita come “un delicato e commovente ritratto di famiglia” e “una storia di rinascita e ottimismo”. Un messaggio che si intreccia perfettamente con il significato del 25 novembre, giornata simbolo della lotta contro ogni forma di violenza di genere.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di impegno della Sala della Comunità e dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, non solo come luogo di intrattenimento, ma come presidio educativo e culturale al servizio della cittadinanza. La presenza del fiocco rosso sulla locandina diventa così il segno visibile di una serata che vuole sensibilizzare, far pensare e stimolare il confronto.

L’appuntamento è presso la Sala della Comunità, all’Oratorio S. Giovanni Bosco, in via Cicogna 8/e a Cuggiono.

Un invito aperto a tutti: perché il cinema, ancora una volta, può diventare strumento di consapevolezza, ascolto e cambiamento.

