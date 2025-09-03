Si corre per la pace

Dopo la corsa ci si sposterà in Piazza della Libertà per le premiazioni, che celebreranno non soltanto la performance sportiva ma soprattutto lo spirito di partecipazione.

Giovedì 11 settembre le vie del paese si illumineranno non solo delle stelle, ma anche dell’entusiasmo di chi parteciperà alla “Stranotturna per la Pace”, la corsa/camminata non competitiva di 4 km che il Comune di Arconate ha voluto proporre come occasione di sport, amicizia e condivisione.

Il ritrovo è fissato in via XI Settembre, con partenza alle ore 20:00. Le iscrizioni sono già aperte e semplicissime: basta inquadrare il QR code presente sulla locandina oppure registrarsi direttamente sul posto a partire dalle ore 19:30.

Non sarà solo una serata di movimento, ma un vero momento di comunità. Dopo la corsa, infatti, ci si sposterà in Piazza della Libertà per le premiazioni, che celebreranno non soltanto la performance sportiva ma soprattutto lo spirito di partecipazione. E per concludere la festa… tutti all’Arconate Beer Festival, per proseguire insieme con musica, divertimento e tanta voglia di stare insieme.

Una serata che unisce sport, socialità e valori, sotto il segno della pace: la Stranotturna di Arconate è pronta a regalare emozioni a grandi e piccoli, corridori esperti e semplici camminatori. Perché correre insieme significa costruire legami e alimentare speranza.

L’appuntamento è quindi per giovedì 11 settembre: partenza ore 20:00, via XI Settembre. Insieme, correndo per la pace!

