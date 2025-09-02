Al PalaSanLuigi arriva il Monviso Volley

Dopo la prima sgambata di sabato scorso sul campo della CBL Costa Volpino (successo per 3-2 delle bergamasche), Busto Arsizio ingrana le marce alte nel periodo di preparazione.

Seconda uscita di precampionato per la Futura Volley Giovani, che alza l’asticella della difficoltà mettendosi alla prova in un test di prestigio. Sarà infatti il Monviso Volley a far visita domani alla squadra allenata da coach Gianfranco Milano (si parte alle ore 17 al Pala San Luigi di Sacconago).

Dopo la prima sgambata di sabato scorso sul campo della CBL Costa Volpino (successo per 3-2 delle bergamasche), Busto Arsizio ingrana le marce alte nel periodo di preparazione, con un allenamento congiunto contro la competitiva formazione piemontese, che farà il suo esordio stagionale proprio in quel di Sacconago. Alla sua quarta annata nel campionato di A1 e guidata da coach Michele Marchiaro, presenta nel roster nomi importanti come quelli di Anna Davyskiba (arrivata proprio ieri), Ilaria Battistoni, Sofia D’Odorico, Amandha Sylves e Yasmina Akrari, le ultime due impegnate ai Mondiali rispettivamente con le nazionali francese e italiana.

“Credo che da qui in avanti ad ogni amichevole si alzerà l’asticella, a prescindere dal valore dell'avversaria - osserva Sofia Alberti, palleggiatrice bustocca -. Questo perché in ogni occasione dobbiamo pretendere di più da noi stesse, sia singolarmente che come gruppo, e dimostrare i miglioramenti per i quali ci alleniamo ogni giorno. Nel caso specifico di domani, l'avversaria è di prestigio, ragione per cui dovremo lavorare ancora più di squadra”.

Il test disputato sul campo di Costa Volpino ha mostrato una Futura Volley grintosa, con tanta voglia di fare ma con le gambe pesanti, visti i carichi atletici, e con tanto lavoro da fare dal punto di vista tattico. Tutto nella norma, visto il periodo, ma c’è sicuramente un’ottima base da cui partire, come ha sottolineato nel dopo-gara proprio coach Milano.

“Quella di Costa Volpino è stata la prima uscita e ovviamente, soprattutto all'inizio, abbiamo commesso parecchi errori dettati anche dalla voglia di fare bene - prosegue Sofia -. Si è però visto che proseguendo col gioco le cose iniziavano a funzionare un po' meglio. Tra gli aspetti positivi ci sono stati la voglia di fare e la voglia di risolvere di squadra i momenti di difficoltà. Ovvio che l'intesa e le varie questioni tecniche si affineranno nelle prossime settimane nel corso delle amichevoli conoscendosi meglio. Credo che la difficoltà maggiore sia stata generata dal fatto che siamo un gruppo giovane e con tante ragazze nuove: questo comporta la necessità di conoscerci, instaurare fiducia e creare qull'intesa che ci permetterà di poter rendere al massimo come squadra”.

Uno dei focus dell’uscita contro il Monviso Volley sarà senza dubbio legato all’inserimento di Helena Sassolini nei meccanismi biancorossi, reso possibile anche dalla collaborazione tra le due palleggiatrici della Futura.

“Io ed Helena ci conosciamo solo da pochi giorni, essendo lei arrivata solo giovedì scorso. Tra noi non c’è una grossa differenza di età e questo ci può aiutare a confrontarci più tranquillamente. Il mio pensiero è che la collaborazione può portare solamente buoni frutti; anzi, speriamo che in questa annata ne porti di ottimi”.

L’uscita contro Pinerolo sarà una tappa importante all’interno di una settimana che vedrà poi Rebora e compagne impegnate sabato in un doppio test contro le svizzere del Neuchatel e la Millenium Brescia.

“Quello di domani sarà un impegno contro una squadra ancora più dotata della CBL - chiude Alberti -. Probabilmente avremo difficoltà anche maggiori ma dovremo guardare solo in casa nostra, dimostrare molta disciplina e unità di squadra perché credo che dal punto di vista difensivo saremo ancora più sotto pressione. Sarà però bello mettersi alla prova contro una squadra di alto livello come Pinerolo. Il lavoro in palestra è fondamentale e importantissimo ma il campo è un'altra cosa: giocare diverse amichevoli ci permette di capire a che punto siamo e su cosa dobbiamo lavorare maggiormente prima dell'inizio del campionato per arrivare il più pronte e in forma possibile”.

