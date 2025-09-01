Un presidio per Gaza

Sabato 6 settembre, in Piazza San Magno così come in tutte le città Italiane a partire dalle ore 17 si terrà un presidio, in difesa della pace, della giustizia e del diritto internazionale.

Il governo e l’esercito israeliano stanno portando avanti a Gaza e in Cisgiordania una gravissima violazione del diritto umanitario e internazionale. L’assedio della Striscia di Gaza prosegue con una nuova escalation militare che impone lo sfollamento forzato della popolazione palestinese in campi profughi privi di sicurezza, cibo, acqua e assistenza sanitaria, preludio alla rioccupazione del territorio e al trasferimento coatto degli abitanti.

Denunciamo con forza questa barbarie e chiediamo l’intervento immediato della comunità internazionale affinché venga fermata questa barbarie

Non possiamo accettare che vengano uccisi impunemente bambini, donne, operatori umanitari, sanitari e giornalisti, e che vengano distrutte le infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole.

Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare e sostenere la “Global Sumud Flotilla”, iniziativa nonviolenta internazionale per rompere l’embargo e l’isolamento di Gaza. attraverso la raccolta fondi con cui nei mesi scorsi sono stati inviati due container di beni di prima necessità, e proprio in questi giorni altre navi cariche di beni di prima necessità partiranno da Genova e Sicilia.

Si tratta della più grande iniziativa indipendente mai avviata finora per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza.

Vi aspettiamo Sabato 6 settembre alle ore 17 in Piazza San Magno.

CGIL Ticino Olona, Libera Legnano, ANPI Legnano, ANPI Cerro Maggiore, ANPI Inveruno, UILDM Legnano, Auser Ticino Olona, Rifondazione Comunista Legnano, Alleanza Verdi Sinistra, Ci-aiutiamo Odv, Bici Pace, ANPI Canegrate, ANPI 25 aprile San Giorgio su Legnano, Sportello salute Abbiategrasso, Donne in cammino per la pace, Circolo culturale Punto Rosso, Tavolo Donne in viaggio di San Giorgio su Legnano, ANPI San Vittore Olona, Lega Ambiente Parabiago, Comitato Laboratorio di quartiere Mazzafame, Circolo Santa Teresa Mazzafame, ANPI Inveruno Cuggiono.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!