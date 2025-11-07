Le Benemerenze di San Magno

Un riconoscimento che va ben oltre i premi e le targhe, diventando occasione di riflessione e gratitudine verso chi, ogni giorno, contribuisce con il proprio impegno a rendere Legnano una città viva, solidale e capace di guardare al futuro.

La città di Legnano si è fermata ancora una volta per dire “grazie”. Nella giornata dedicata a San Magno, patrono della città, la comunità si è ritrovata in Sala Stemmi per la tradizionale cerimonia di consegna delle Benemerenze civiche 2025, un momento che, come ha ricordato il sindaco Lorenzo Radice, “non è solo una cerimonia, ma il segno concreto del modo in cui la nostra comunità cresce”. Un riconoscimento che va ben oltre i premi e le targhe, diventando occasione di riflessione e gratitudine verso chi, ogni giorno, contribuisce con il proprio impegno a rendere Legnano una città viva, solidale e capace di guardare al futuro. “Il grazie di oggi – ha sottolineato Radice – non va a un singolo, ma a un’intera comunità che si spende, che si impegna, che lavora per fare del bene e per far crescere bene la città”. Le Benemerenze civiche, istituite per valorizzare cittadini, associazioni e realtà che hanno dato lustro alla città con opere, gesti e testimonianze, rappresentano ormai un appuntamento centrale nella vita pubblica legnanese. In questi cinque anni, come ha evidenziato il primo cittadino, si è voluto dare un significato ancora più profondo a questo momento: “Cresciamo grazie a chi diventa esempio e ottiene l’onore della ribalta – ha detto – ma soprattutto grazie a tanti eroi silenziosi del quotidiano, persone che, con amore e passione, fanno il proprio dovere, si mettono al servizio e rafforzano i legami che tengono insieme Legnano. Sono loro la trama invisibile della nostra comunità”.

