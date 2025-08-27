meteo-top

Arluno piange Antonio

Antonio Zanoni non è, per la comunità, un nome qualsiasi, ma colui che ha consentito a intere generazioni di ciclisti di assecondare la loro passione.
Arluno - Antonio Zanoni

La sua azienda di biciclette gestita con i fratelli è da molto tempo uno dei vanti del tessuto produttivo di Arluno. Antonio Zanoni non è, per la comunità, un nome qualsiasi, ma colui che ha consentito a intere generazioni di ciclisti di assecondare la loro passione. L'amore per la due ruote in una mano, la voglia di promuoverlo dall'altra. La sua scomparsa ha perciò suscitato profondo cordoglio in paese, di cui si è fatto portavoce il sindaco Alfio Colombo sulla sua pagina social: "a nome mio personale e di tutta l'amministrazione comunale - si legge- esprimo le più sentite condoglianze per la scomparsa di Antonio Zanoni, imprenditore di successo e cittadino esemplare che ha dato lustro alla nostra comunità, un commosso saluto e un abbraccio".

