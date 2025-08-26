Eurotek UYBA: terza settimana di preparazione

La preparazione delle ragazze di Enrico Barbolini prosegue secondo i ritmi delle prime due settimana, alternando sessioni di pesi a sedute tecniche pomeridiani con la palla nell'arena centrale, aperta al pubblico.

Inizia la terza settimana di allenamenti per la Eurotek Laica UYBA che, mentre osserva con piacere le prestazioni delle sue atlete impegnate nei Campionati del Mondo (Silke Van Avermaet con il Belgio, Nanami Seki con il Giappone, Melanie Parra con il Messico e Mariam Metwally con l'Egitto), riprende a sudare alla e-work arena. La preparazione delle ragazze di Enrico Barbolini prosegue secondo i ritmi delle prime due settimana, alternando sessioni di pesi a sedute tecniche pomeridiani con la palla nell'arena centrale, aperta al pubblico. In attesa dei primi test amichevoli (il primo, ancora da confermare, in programma sabato 6 settembre a Busto Arsizio con Bergamo), è il preparatore atletico Claudio Gaggini a dettare i ritmi di lavoro, mentre la squadra ha iniziato a saltare e nel corso dei prossimi giorni alzerà l'asticella tecnica del proprio percorso di crescita.

Intanto prosegue la campagna abbonamenti "B300", con la fase rinnovi aperta fino al 12 settembre presso l'ufficio UYBA alla e-work arena (da martedì a venerdì dalle 16 alle 19.30) e sempre online su https://volleybusto.vivaticket.it/. Tutte le info sulla campagna qui: https://volleybusto.com/b300-campagna-abbonamenti-uyba-volley-2025-26/

Jennifer Boldini fa il punto sulla preparazione:

Jennifer, inizia oggi la terza settimana di allenamento, che clima si respira in palestra? Un clima sicuramente positivo, devo dire che ci siamo ritrovate molto cariche, con molta voglia di fare, di migliorarci e di costruire qualcosa insieme. Stiamo già cercando di creare un'identità di squadra, aspetto che reputo molto importante.

Come valuti l'inserimento delle nuove arrivate? L'inserimento è stato più che mai spontaneo e naturale, soprattutto perchè tante ragazze sono già state a Busto, hanno già vissuto l'ambiente e la tifoseria e quindi è stato particolarmente bello ritrovare qui una piccola grande famiglia. Sono tutte ragazze che sia umanamente che tecnicamente portano un valore aggiunto importante.

Stai seguendo le tue compagne straniere impegnate nei Mondiali? Le sto seguendo con molto piacere, devo dire che stanno facendo un percorso incredibile, sia per se stesse che per la loro Nazione, quindi tutte noi tifiamo per loro e facciamo di nuovo un grande in bocca al lupo.

A bruciapelo, chi vince il Mondiale? Non diciamo nulla perchè mai nulla è scontato. Ovviamente l'Italia parte come favorita, però vincere dopo aver già vinto tanto non è per niente facile, però confido molto nel lavoro che è stato fatto quest'estate che posso testimoniare essere stato veramente buono".

Hai fatto parte anche tu del gruppo azzurro per tutta l'estate, che esperienza è stata? E' stata un'esperienza unica, una chiamata molto importante. Ho avuto modo di confrontarmi con il massimo livello italiano e ho cercato di essere quasi come una spugna, per cercare di assorbire il più possibile perchè c'è sempre da imparare tantissimo, non solo dal punto di vista tecnico tattico, ma anche nel modo di stare in palestra.

Tra poco inizieranno anche i primi test amichevoli per la UYBA, cosa ti aspetti? Mi aspetto di trovare un'unità di squadra molto in fretta: questo non vuol dire essere amiche tra di noi, ma proprio trovare un'identità di gruppo in campo, cioè capire dove mettere il focus e capire come saremo come squadra. I test saranno importanti per questo e anche per iniziare a vedere i primi tifosi, che già sono venuti a vedere gli allenamenti.

E il 6 ottobre inizia il campionato proprio qui alla e-work arena... La prima di campionato spero sia di buon auspicio: anche l'anno scorso avevamo iniziato con Conegliano e la nostra stagione è stata strepitosa. Ci auguriamo che l'arena sia piena e calorosa come lo è sempre stata l'anno scorso. Gli ADF non mancheranno di certo, sono la nostra forza più grande. Loro lo sanno ma ci tengo sempre a ricordarlo perchè anche questo non è scontato. Ne approfitto anche per dire a tutti di abbonarsi, perchè abbiamo bisogno del calore di tutti i nostri sostenitori, il nostro settimo giocatore in campo".

