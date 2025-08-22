Il San Carlone di sera...

La Statua di San Carlo ad Arona apre le sue porte sul far della sera per visite guidate speciali di fine estate.

Nelle ultime due settimane di agosto, la Statua di San Carlo ad Arona apre le sue porte sul far della sera per visite guidate speciali di fine estate, organizzate da Archeologistics, impresa sociale che gestisce il complesso per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. Sfruttando le ore più fresche della giornata, infatti, sarà possibile non solo accedere sul terrazzo panoramico e all’interno della Statua, ma anche essere accompagnati da una delle guide alla conoscenza di questo monumento, simbolo della città di Arona.

Sono in programma quattro occasioni per conoscere la storia del colosso, della chiesa e dell’incompiuto Sacro Monte: un progetto realizzato a partire dal 1614 in onore di San Carlo Borromeo, nato proprio ad Arona nel 1538.

Le visite guidate si svolgeranno nelle seguenti date:

- Venerdì 22 agosto 2025

- Sabato 23 agosto 2025

- Venerdì 29 agosto 2025

- Sabato 30 agosto 2025

Per ciascuna data sono previsti due turni di visita:

- 1° turno | ore 18:00

- 2° turno | ore 19:00

La visita guidata, della durata di un’ora, permetterà di accedere alla Chiesa, alla terrazza panoramica e anche all’interno della Statua per apprezzare la tecnica di realizzazione del colosso, che è stato anche modello per la Statua della Libertà di New York. Dalla terrazza il panorama sul Lago potrà essere apprezzato sul far della sera, all’inizio del tramonto: la vista spazia per tutta la sponda lombarda dalla Rocca di Angera fino a Laveno e per la sponda piemontese fino al Lesa.

La prenotazione è obbligatoria e i biglietti hanno il costo di:

- Adulti € 13,00

- Bambini (6-16 anni) € 8,00

- Bambini (0-5 anni) gratuito (solo terrazza, no accesso in statua)

INFO E PRENOTAZIONI

Acquisto biglietti: online al seguente link: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/sere-destate-al-sancarl...

