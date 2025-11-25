In 800 alla 33ª Ossonainsieme

Un traguardo importante per una manifestazione ormai storica, che anche quest’anno ha saputo unire sportivi, famiglie e camminatori di tutte le età.

Una domenica mattina all’insegna dello sport, della condivisione e del territorio. Ossona ha vissuto un’altra grande edizione della Ossonainsieme, giunta quest’anno alla sua 33ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del calendario locale.

A sottolinearne il successo è stato anche il sindaco Giovanni Venegoni, che sui social ha voluto ringraziare e complimentarsi con il gruppo podistico “Quelli della via Baracca” per l’impeccabile organizzazione: «Congratulazioni al nostro gruppo podistico per aver dato vita a una straordinaria 33esima Ossonainsieme, un evento che ha coinvolto oltre 800 partecipanti, includendo anche le comunità dei territori vicini», ha scritto il primo cittadino.

Un traguardo importante per una manifestazione ormai storica, che anche quest’anno ha saputo unire sportivi, famiglie e camminatori di tutte le età. Tre i percorsi proposti – 5, 12 e 18 chilometri – pensati per coinvolgere un pubblico il più ampio possibile, dai podisti più allenati ai semplici amatori, nel segno dello sport a passo libero.

Determinante, come sempre, il lavoro di squadra. L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente la Pro Loco “Morus Nigra” APS di Ossona, l’associazione Ossonainsieme, la Protezione Civile Ali Bianche, la Polizia Locale, il CVPS e tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, garantendo sicurezza, accoglienza e assistenza lungo tutto il percorso.

Non è mancato il momento conviviale finale, con la tradizionale distribuzione di polenta e salsiccia ai primi 800 iscritti, gesto che ha reso ancora più calorosa e familiare l’atmosfera della giornata.

Ancora una volta, la Ossonainsieme ha dimostrato quanto lo sport, quando è vissuto come occasione di incontro e condivisione, sappia diventare un collante prezioso per tutta la comunità.

