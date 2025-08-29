Inizio di stagione per la Futura Volley Giovani

Futura Volley alla prima uscita stagionale: domani l’allenamento congiunto contro Costa Volpino

A quasi un mese dall’inizio della preparazione, la Futura Volley Giovani è pronta a mettersi alla prova nella prima uscita stagionale. A fare da cornice al debutto della squadra allenata da coach Gianfranco Milano sarà il PalaCBL, dove domani le bustocche scenderanno in campo per un allenamento congiunto contro le padrone di casa di Costa Volpino (via alle ore 17).

“Questo primo periodo di preparazione è stato abbastanza impegnativo - spiega Bianca Orlandi, schiacciatrice biancorossa -. Ci siamo focalizzate su due aspetti in particolare: sulla parte di lavoro fisico e sull’inserimento dei primi punti cardine per quel che riguarda il campo”.

C’è ovviamente tanta curiosità di vedere all’opera la rinnovata formazione biancorossa, che proprio ieri ha riabbracciato Helena Sassolini, arrivata a Busto Arsizio dopo aver goduto di qualche giorno di riposo al termine dei Campionati del Mondo Under 21 che l’hanno vista conquistare una splendida medaglia d’oro. La palleggiatrice toscana sarà aggregata al gruppo ma non dovrebbe scendere in campo, così come Veronica Taborelli, il cui recupero procede in linea con le aspettative. Ovviamente non sarà del match anche Gaia Moroni, che lunedì 1 settembre si sottoporrà ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro a seguito della lesione del legamento crociato anteriore riportata pochi giorni prima della partenza della Nazionale italiana Under 21 allo volta della rassegna iridata. In dubbio l’impiego di Anja Nella, condizionata da un fastidio alla schiena.

“Con le ragazze mi sono trovata da subito molto bene - prosegue -. Il gruppo ha subito sicuramente un cambio radicale e all’inizio ammetto era un po’ strano; chi fa però la nostra vita va incontro a dinamiche di questo tipo ogni anno. Stiamo cercando giorno per giorno di lavorare sul concetto di fiducia reciproca puntando alla creazione di un gruppo coeso. Con l’arrivo di Helena siamo finalmente al completo e potremo lavorare meglio sull’intesa di squadra. Nonostante si unisca a noi a preparazione già iniziata, conoscendo le ragazze sono certa non avrà alcuna difficoltà nell’inserirsi nel gruppo”.

L’uscita di domani si rivelerà senza dubbio utile per la Futura Volley, che avrà di fronte una CBL già rodata dal test sostenuto contro Trento (successo per 3-1 contro la squadra dell’ex coach biancorosso Alessandro Beltrami). Tra i nuovi arrivi in casa Costa Volpino spiccano l’opposta tedesca Lena Grosse Scharmann (da Altafratte) e la ex Cocca Aurora Pistolesi (da Brescia).

“Per noi domani sarà importante iniziare a misurarci con un’altra formazione - chiude la schiacciatrice mancina -. Dovremo cercare di mettere in campo alcuni dei concetti sui quali abbiamo lavorato in queste settimane, soprattutto quello legato all’identità di squadra, allo stare sempre coese e riuscire a reagire nei momenti di difficoltà che incontreremo”.

