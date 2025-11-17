Malvaglio saluta il “Bias”: oggi l’ultimo abbraccio a Francesco Maria Bienati

Per tutti semplicemente il Bias, scomparso venerdì all’età di 63 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Malvaglio, precedute alle 14.00 dalla recita del Santo Rosario.

Malvaglio si prepara a vivere un pomeriggio di profonda commozione e gratitudine. Oggi, lunedì 17 novembre, la comunità darà l’ultimo saluto a Francesco Maria Bienati, per tutti semplicemente il Bias, scomparso venerdì all’età di 63 anni. Un volto conosciuto, stimato, amato ben oltre i confini del paese: la sua presenza discreta, il suo entusiasmo contagioso e quella curiosità instancabile che lo accompagnava sempre hanno lasciato un segno tangibile in tutto il Castanese.

Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Malvaglio, precedute alle 14.00 dalla recita del Santo Rosario, momento di raccoglimento che vedrà la partecipazione di amici, conoscenti e di quanti negli anni hanno incrociato il suo cammino. Non sarà una celebrazione come le altre: sarà un abbraccio collettivo, una testimonianza corale di quanto il Bias fosse entrato nel cuore delle persone.

In queste ore i social sono diventati un mosaico di messaggi, ricordi, fotografie. C’è chi pubblica un vecchio scatto durante una festa di paese, chi racconta un aneddoto buffo, chi semplicemente scrive un pensiero affettuoso. Tutti, però, sottolineano la stessa cosa: Francesco era una persona autentica, capace di raccontare e ascoltare con la stessa intensità, sempre pronto a osservare il mondo con occhi pieni di meraviglia.

La sua passione per il giornalismo, la fotografia, i viaggi e le moto lo aveva reso un punto di riferimento per chiunque condividesse con lui un interesse o semplicemente una chiacchierata. Il Bias sapeva cogliere dettagli, bellezze, sfumature: era uno che il territorio non solo lo viveva, ma lo raccontava – a modo suo – con spontaneità e curiosità sincera.

