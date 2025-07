Un altro sabato di Commercianti in Piazza

Un’iniziativa buscatese per cenare in compagnia e rallegrare le sere d’estate.

Sabato 12 luglio non si cena a casa: a Buscate, Piazza San Mauro e Piazza Baracca ospiteranno un’altra serata di ‘Commercianti in Piazza’, un evento che riscuote sempre un certo successo tra i buscatesi, che non mancano l’occasione di una buona cena in compagnia.

Tanto cibo, buona musica e divertimento: questo è il pronostico per sabato sera. Tra i commercianti presenti in piazza troveremo il Bar Corona, che presenterà la tradizionale paella, mentre da Strapizzati si potranno gustare sia un’ottima pizza che la frittura di pesce. Il Bar da Rino organizzerà invece un ricco apericena. Labottega 21 offrirà la cotoletta alla milanese farcita in tre versioni: la Margherita con pomodoro e mozzarella, la Primavera con pomodorini e rucola, e la Fonduta con fonduta di zola, accompagnate da frutta fresca per concludere la cena. Per ultimo, ma non meno gustoso, il Bar Ferrari proporrà panini con salamella, hotdog, patatine fritte e chupiti di vodka per rendere l’atmosfera ancora più vivace

Non manca la musica dal vivo, con un concerto di Lisa Maggio, che si esibirà a partire dalle 21.30 per tutta la serata!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!