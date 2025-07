'La memoria degli alberi': a Villa Brentano la mostra di Gian Luigi Martelli

Una mostra antologica dedicata a Gian Luigi Martelli esplora il rapporto tra natura e tecnologia, tra arte e memoria.

Dal 19 luglio al 13 settembre Villa Brentano a Busto Garolfo ospita 'La memoria degli alberi', mostra antologica dedicata all’artista Gian Luigi Martelli, a cura di Independent Artists.

L’esposizione – allestita al primo piano della villa in via Magenta 25 – raccoglie opere che esplorano il rapporto tra natura e tecnologia, attraverso materiali organici, scarti e “reperti” trattati come fossero fossili del nostro tempo. Il simbolo dell’albero, ricorrente nei lavori di Martelli, diventa metafora di un mondo naturale sempre più spogliato e mummificato, come scrive il critico Marc Le Cannu, evocando il rituale egizio dell’imbalsamazione.

La mostra sarà inaugurata sabato 19 luglio alle ore 17:30, in concomitanza con la manifestazione cittadina “Busto in Piazza”, che proseguirà in serata con cena, musica e la presentazione della Prima Squadra dell’Accademia Bustese.

Gian Luigi Martelli, nato ad Ascoli Piceno nel 1949, ha alle spalle una lunga carriera tra arte visiva e comunicazione multimediale. Vive e lavora sulle colline piacentine.

La mostra sarà visitabile gratuitamente il sabato dalle 14:30 alle 18:00 e dal martedì al venerdì su appuntamento, ma resterà chiusa durante il mese di agosto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!