Emergenza caldo: a Milano Progetto Arca raddoppia gli aiuti per i senzatetto

La Cucina mobile di Progetto Arca distribuisce ogni settimana 3.000 bottigliette d’acqua, 1.000 succhi, 600 gelati e 700 pasti serali. Intervento potenziato anche in altre cinque città italiane.

Con l’arrivo delle ondate di calore che stanno colpendo le città italiane, Fondazione Progetto Arca, il progetto nato a Milano per offrire aiuto concreto a chi si trova in stato di grave povertà ed emarginazione sociale, ha deciso di intensificare il proprio intervento di assistenza alle persone senza dimora grazie alla sua Cucina mobile. A Milano, ogni settimana vengono distribuite in strada 3.000 bottigliette d’acqua, 1.000 succhi di frutta, 600 ghiaccioli e gelati, oltre ai 700 pasti serali. Un impegno reso possibile grazie al lavoro quotidiano di 50 volontari, dieci dei quali dedicati ogni giorno solo a questo servizio.

“Nell’ultima settimana abbiamo raddoppiato il numero di bottigliette di acqua fresca e succhi di frutta, sani ed energizzanti, per le persone che vivono in strada e non riescono a trovare un riparo dal caldo afoso che affligge la città. Continueremo così per tutto il periodo estivo, finché ce ne sarà bisogno. Con la nostra Cucina mobile distribuiamo di giorno anche ghiaccioli e gelati, oltre al consueto pasto completo serale, per regalare un momento di refrigerio e di chiacchiera con i volontari”, ha dichiarato Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca.

Il servizio si svolge dal lunedì al sabato e copre le aree storicamente frequentate dalla Cucina mobile – come Lambrate e San Babila – oltre ad alcune nuove zone dove stanno emergendo bisogni sempre crescenti. Durante il giorno, i volontari offrono bevande e alimenti freschi, mentre la sera viene servito un pasto completo con menù estivo, sempre attento a intolleranze alimentari e differenze culturali.

Chiunque noti situazioni di emergenza può segnalare persone in difficoltà contattando il numero gestito dal Comune di Milano: 02 8844 7646, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni.

L’intervento potenziato non si ferma a Milano: anche a Torino, Padova, Roma, Napoli e Bari, dove è presente la Cucina mobile, Progetto Arca ha raddoppiato la distribuzione di bevande e cibi freschi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!