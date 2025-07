Una serata milanese a Legnano

'Milano… Fermata Maciacchini' – Cabaret e sapori meneghini al Centro Il Salice.

Sabato 12 luglio 2025, il Centro Pertini Il Salice di Legnano ospita una serata speciale all’insegna della cultura milanese con lo spettacolo “Milano… Fermata Maciacchini”, presentato da Luciano Mastellari e interpretato da Luca Maciacchini.

Tra musica, teatro e ironia, Maciacchini porta in scena canzoni e monologhi suoi e di grandi autori milanesi come Nanni Svampa, Walter Valdi e Roberto Brivio. Artista, attore, autore e musicista, Maciacchini ha lavorato anche con Aldo, Giovanni e Giacomo, ed è autore di numerose produzioni per la Radio Svizzera Italiana, suonando come chitarrista insieme a Nanni Svampa.

La serata di sabato inizierà alle 19:45 con la cena: antipasto meneghino e risotto alla milanese. Lo spettacolo seguirà alle 21:30. Il costo della cena e dello spettacolo sarà di 20 euro e la prenotazione potrà essere effettuata entro giovedì 10 luglio presso il Bar del Centro Pertini (0331 458949) oppure via email (ati [dot] legnano [dot] mazzafame [at] gmail [dot] com).

Maggiori informazioni sul sito www.centrosocialelegnano.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!