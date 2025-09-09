meteo-top

I complimenti a Benedetta

I complimenti del sindaco per il successo: "Benedetta oggi risiede a Legnano ma proviene dalla storica famiglia di gioiellieri Sartori da sempre ben nota e legata a Nerviano".
Sport - Benedetta Sartori

Risiede a Legnano ma in lei respira anche un po' di Nerviano. Il suo paese d'origine, però, le è rimasto nel cuore. E lo ha onorato vincendo il campionato mondiale di pallavolo con la nazionale azzurra contro la Turchia. La volleyista Benedetta Sartori ha così ricevuto a nome della comunità nervianese i complimenti tramite le parole di elogio del sindaco Daniela Colombo: "è con grande orgoglio - scrive la prima cittadina- che desidero esprimere le più vive congratulazioni a Benedetta Sartori, giovane pallavolista nervianese che, con il suo impegno e i suoi successi, trasmette e incarna i valori dello sport. Benedetta oggi risiede a Legnano ma proviene dalla storica famiglia di gioiellieri Sartori da sempre ben nota e legata a Nerviano. Un legame che rende i suoi risultati ancora più significativi per tutti noi". Colombo ha sottolineato anche come Sartori "rappresenta , con le sue compagne, un esempio per i nostri giovani" augurandole il miglior futuro professionale.

