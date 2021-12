"Calzaturiero, valore aggiunto"

Tutti d'accordo: il settore calzaturiero di Parabiago rappresenta un valore aggiunto per il territorio e deve essere adeguatamente sostenuto e valorizzato. Il proclama è emerso compatto dalla tavola rotonda organizzata dall'Amministrazione comunale dedicata alle piccole e medie imprese del comparto.

Tutti d'accordo: il settore calzaturiero di Parabiago rappresenta un valore aggiunto per il territorio e deve essere adeguatamente sostenuto e valorizzato. Il proclama è emerso compatto dalla tavola rotonda organizzata dall'Amministrazione comunale dedicata alle piccole e medie imprese del comparto. All'appuntamento hanno preso parte anche l'assessore regionale Guido Guidesi. "La finalità - ha spiegato il sindaco Raffaele Cucchi - era di promuovere un confronto e un ragionamento condiviso sulle prospettive di sviluppo del settore". Tra i partecipanti il presidente di Confindustria Altomilanese Guido Rossetti, la vicepresidente di Assocalzaturifici Giovanna Ceolini e altri imprenditori del territorio. Un andamento in chiaroscuro, quello rilevato dalle recenti analisi, quello del comparto calzaturiero della zona. Sul territorio regionale si è registrata la perdita di 136 addetti ma voci positive vengono sul fronte dell'esportazione che ha preso l'ascensore verso l'alto di 36 punti percentuali avendo come riferimenti geografici soprattutto Stati Uniti e Francia, ma anche Svizzera e Cina.

