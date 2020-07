Sportelli per supporto aziende

Dopo la chiusura del Bando regionale '100% SUAP 2020' avvenuta lo scorso 30 giugno, ora è stata resa nota la graduatoria dei 29 candidati a cui è stato concesso un contributo per un totale di 443.549 euro.

Dopo la chiusura del Bando regionale '100% SUAP 2020' avvenuta lo scorso 30 giugno, ora è stata resa nota la graduatoria dei 29 candidati a cui è stato concesso un contributo per un totale di 443.549 euro. Il bando è stato indetto da Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, che ne è stato il soggetto attuatore, per migliorare il livello dei servizi offerti alle imprese attraverso gli Sportelli Unici Attività Produttive in tema di semplificazione tecnologica, organizzativa e gestionale. LE CANDIDATURE - In totale sono 29 le candidature pervenute: 19 da Comuni singoli e 10 da Soggetti aggregatori. Sono 112 gli Enti locali complessivamente coinvolti dalla misura: 19 Comuni singoli, 89 Comuni in aggregazione; infine 4 Comuni che gestiranno tali funzioni come Unioni di Comuni, grazie alla proposta progettuale presentata per il bando. SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E START UP - I progetti finanziati riguardano il miglioramento e la gestione associata e convenzionata con la Camera di Commercio oltre ai progetti di sviluppo di più largo respiro. Rispetto alle precedenti edizioni, il bando 2020 è stato differito, quanto ai termini di presentazione della domanda, per sopperire alle esigenze causate dell'emergenza sanitaria legata al Covid 19, con estensione della platea dei possibili beneficiari. MATTINZOLI: DA SEMPLIFICAZIONE RICADUTE POSITIVE - "Semplificare - ha precisato Mattinzoli - è la parola chiave oggi ancor di più sia per le Amministrazioni sia per le imprese. Noi procediamo in tal senso. E quando i livelli istituzionali lavorano con gli stessi obiettivi i risultati non possono che avere ricadute positive sui cittadini, sulle famiglie e su tutto il tessuto produttivo". COMUNI IN PROVINCIA DI MILANO - Rozzano 15.000 euro; Trezzano sul Naviglio 10.800 euro; Parabiago 10.119 euro; Sesto San Giovanni 7.250 euro; Cinisello Balsamo 11.100 euro; Ossona 5.235 euro; Abbiategrasso 11.486 euro; Cologno Monzese 9.950 euro.

