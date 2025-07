L’iniziativa di sabato 12 luglio vedrà protagonisti numerosi esercenti, ognuno con le proprie specialità culinarie. Spazio poi a gonfiabili per bambini e la musica di Lisa Maggio.

Buscate si prepara a vivere una serata all’insegna del gusto, della musica e della socialità con l’atteso appuntamento di “Commercianti in Piazza”, in programma sabato 12 luglio nelle piazze San Mauro e Baracca. Un evento organizzato dal Comune in collaborazione con le attività del territorio, che punta a valorizzare il commercio locale offrendo al tempo stesso una serata di festa per tutta la comunità.

L’iniziativa vedrà protagonisti numerosi esercenti, ognuno con le proprie specialità culinarie. Si potrà gustare la paella del Bar Corona, la pizza e la frittura di pesce di Strapizzati, l’apericena del Bar da Rino, i panini con salamella e hotdog del Bar Ferrari – accompagnati da patatine fritte e chupiti di vodka – e le originali cotolette farcite proposte da Labottega 21: “La Margherita”, “La Primavera” e “La fonduta”, con contorno di anguria e meloni freschi.

Il tutto sarà arricchito dalla musica dal vivo di Lisa Maggio, che salirà sul palco alle ore 21.30 per coinvolgere il pubblico con la sua voce inconfondibile. Non mancherà nemmeno lo spazio per i più piccoli, con l’allestimento di gonfiabili per il loro divertimento.

“Commercianti in Piazza” rappresenta un’occasione speciale per riscoprire il piacere dello stare insieme e sostenere le attività locali. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Una serata da non perdere per chi ama la buona cucina, la musica dal vivo e il clima festoso delle piazze di paese.

