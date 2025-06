Insediamento logistico a Castano? Serata informativa

Insediamento logistico a Castano Primo? Una serata informativa, organizzata da 'No polo logistico a Castano Primo' con Legambiente, con il patrocinio del Comune e sponsorizzata da 'BiciPace'.

Insediamento logistico a Castano Primo? Una serata informativa, organizzata da 'No polo logistico a Castano Primo' con Legambiente, con il patrocinio del Comune e sponsorizzata da 'BiciPace'. L'appuntamento è martedì 1 luglio alle 20.45 nella sala di rappresentanza della Villa Rusconi. Introduzione: presentazione del Comitato 'No polo logistico Castano' e di Legambiente circoli di Turbigo e Buscate. Interverranno: Barbara Meggetto (presidente Legambiente Lombardia) e/o Damiano Di Simine (responsabile scientifico Legambiente Lombardia) 'Consumo di suolo e logistica'; Guglielmo Ruggeri (sindacalista CGIL Milano) 'Aspetti occupazionali della logistica'; Roberto Vellata (assessore all'Urbanistica di Galliate) e Carlo Ferro (comitato per Pernate) 'L'invasione della logistica nel Novarese e il caso Pernate'; Silvia Croci (comitato '+ Tornavento - cemento'). Moderatore: Ersilio Mattioni (direttore 'Liberastampa Altomilanese').

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!