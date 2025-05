Sabato 24 maggio le comunità di Boffalora sopra Ticino e Bernate Ticino si sono unite per celebrare insieme il 66° anniversario dell’AVIS.

Una festa che parla di altruismo, impegno civico e generosità silenziosa ma concreta. Sabato 24 maggio le comunità di Boffalora sopra Ticino e Bernate Ticino si sono unite per celebrare insieme il 66° anniversario dell’AVIS, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, che con le sue due sezioni locali continua a essere presidio fondamentale di solidarietà sul territorio.

Quest’anno, ad ospitare la “Festa del Donatore – Il valore del dono” è stato il Comune di Bernate, che ha accolto i partecipanti con un momento carico di emozione e riconoscenza. Il ritrovo si è svolto davanti al monumento AVIS, simbolo di memoria e gratitudine verso chi ha fatto della donazione una scelta di vita. Da lì è partito il corteo, accompagnato dalle note del Corpo Musicale Boffalorese, che ha fatto da cornice sonora a un evento che ha saputo coniugare solennità e senso di comunità.

Cuore della giornata, la benedizione dei labari e la premiazione dei donatori: uomini e donne che, nel silenzio quotidiano, compiono un gesto tanto semplice quanto essenziale, salvando vite e permettendo a chi è malato di affrontare cure spesso decisive. Un “grazie” sentito e sincero è arrivato anche a chi, con dedizione, ha guidato e sostenuto l’associazione nel corso degli anni, mantenendone vivi valori e missione.

«È stata una giornata speciale – ha commentato il sindaco di Boffalora, Sabina Doniselli – un’occasione per ringraziare chi dona e chi lavora per far crescere tra i giovani la cultura del dono e della cittadinanza attiva. Incoraggiare le nuove generazioni a fare questo gesto significa seminare futuro e umanità».

In un’epoca in cui tutto sembra correre veloce, la donazione di sangue resta un atto concreto e profondamente umano. Un piccolo prelievo che può fare la differenza tra la vita e la morte. E la festa di sabato lo ha ricordato a tutti, con la semplicità delle cose autentiche.

