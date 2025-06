Grandi Eventi e Tradizioni Locali: la delega passa a Nico Beltramello

Il Sindaco di Bareggio Linda Colombo conferisce la delega ai Grandi Eventi e Tradizioni Locali all’assessore Nico Beltramello.

Cambio di deleghe nella giunta comunale di Bareggio: a seguito delle dimissioni dell’ex assessore Lorenzo Paietta, il sindaco Linda Colombo ha affidato all’assessore Nico Beltramello (Lega) la delega ai Grandi Eventi e Tradizioni Locali.

Si tratta di una decisione che, come spiegato nel comunicato ufficiale, si inserisce in una logica di continuità e razionalizzazione: “In un’ottica di contenimento costi, le altre deleghe del dimissionario Lorenzo Paietta rimangono in capo al sindaco Linda Colombo”.

Beltramello, già titolare delle deleghe a Politiche Finanziarie, Società Partecipate e Semplificazione, ha accolto con favore il nuovo incarico: “Ringrazio il sindaco per la fiducia – dichiara Beltramello –. In questi anni, sui Grandi Eventi è stato fatto un importante lavoro, molto apprezzato dai cittadini che hanno sempre partecipato numerosi e con entusiasmo alle tante iniziative proposte. È nostra intenzione proseguire anche in futuro su questa linea, puntando sugli eventi che hanno riscosso più successo e valorizzando maggiormente le tradizioni locali, come specificato nella dicitura della nuova delega”.

La scelta di mantenere la delega all’interno della Lega punta chiaramente alla continuità amministrativa. Lo sottolinea anche il sindaco Colombo: “Ringrazio l’assessore Beltramello per la disponibilità e gli auguro buon lavoro. Per la sua esperienza l’ho ritenuto la figura più adatta a proseguire il percorso virtuoso di questi anni, con Bareggio che si è finalmente tolta l’etichetta di ‘paese morto’ diventando un esempio e un punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi”.

Nessuna nuova nomina, invece, per le altre deleghe che erano in capo a Paietta: “Per il momento, anche in un’ottica di contenimento costi, non verrà nominato un nuovo assessore, ma continuerò a gestire io le altre deleghe (Commercio e Marketing Territoriale) che erano in capo all’ex assessore Paietta”, conclude Colombo.

