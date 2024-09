Casate in festa tra eventi e ricordi

“Ringrazio tutti i volontari che fanno battere il cuore di questa comunità – ha commentato l’assessore Alice Gaviri – Sono consapevole che a volte non è facile, ma il tempo, l’impegno e la passione che ognuno di loro investe permette di realizzare giornate di festa per tutta la comunità”.

Tanti gli eventi organizzati in occasione della festa del paese di Casate: al via sabato 7 settembre con la caccia al tesoro tra i rioni vinta quest’anno dai ‘Ca Növ’ e poi ancora tornei, aperitivi e dj set tutte le sere in oratorio per entrare a pieno nel clima di festa. Sabato 14 settembre, un gruppo ben affiatato di venticinque giovani e meno giovani è partito dal Santuario della Madonna di Caravaggio a Corvino, in provincia di Pavia, portando la luce della fiaccola per le strade fino a Casate. I giovani sono stati accolti da tutta la comunità per dare ufficialmente inizio ai festeggiamenti con la Santa Messa che è stata poi anche occasione per ricordare i vent’anni di ordinazione sacerdotale di don Simone e i vent’anni di consacrazione di suor Cristina. Terminata la celebrazione, si è entrati nel vivo della festa con l’apertura del banco di beneficenza e della mostra “..di mano in mano, di passo in passo…” che ripercorre la storie delle fiaccolate dal 1980 ad oggi. Domenica 15 settembre, i tre rioni Ca Növ, Ca Vec e Ca Nobil, si sono sfidati nei tradizionali ‘Giochi del Giouet’ che dopo sette anni di dominio hanno visto Ca Vec lasciare la vittoria ai Ca Nobil. Il week end di festa si è concluso con lo spettacolo del Polo Culturale Castanese, un “best of” delle colonne sonore estive italiane più suonate dai juke box dagli anni ‘50 ad oggi. “Ringrazio tutti i volontari che fanno battere il cuore di questa comunità – ha commentato l’assessore Alice Gaviri – Sono consapevole che a volte non è facile, ma il tempo, l’impegno e la passione che ognuno di loro investe permette di realizzare giornate di festa per tutta la comunità”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!