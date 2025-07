Bareggio è il Comune più virtuoso per gli appalti verdi

Riconoscimento nazionale per l’impegno ambientale e l’applicazione del Green Public Procurement nei lavori pubblici.

Il Comune di Bareggio si distingue a livello nazionale per le sue politiche di sostenibilità ambientale, ottenendo un prestigioso riconoscimento all’Ecoforum sull’economia circolare organizzato da Legambiente a Roma. A ritirare il premio questa mattina sono stati il sindaco Linda Colombo, l’assessore all’Ambiente Roberto Lonati e l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro.

“Siamo stati premiati all’Ecoforum sull’economia circolare organizzato da Legambiente come Comune più virtuoso d’Italia (tra i non capoluoghi di provincia) per quanto riguarda l’applicazione del Green Public Procurement (GPP) e dei Criteri Ambientali Minimi nelle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture negli appalti 2024”, ha spiegato il sindaco Colombo.

Il Green Public Procurement (GPP) è uno strumento di politica ambientale che promuove l’acquisto di beni e servizi a basso impatto ambientale. Secondo i dati raccolti nel Rapporto dell’Osservatorio Appalti Verdi, Bareggio ha raggiunto una performance del 95%, ben al di sopra della media nazionale del 55% per i Comuni non capoluogo. Il Comune ha applicato i Criteri Ambientali Minimi (CAM) a tutti i 18 prodotti o servizi acquisiti nel 2024 e ha soddisfatto 5 dei 6 criteri disponibili legati al GPP.

Un altro elemento chiave segnalato nel rapporto è l’istituzione del referente per il GPP, figura fondamentale per rendere strutturali e continuativi gli sforzi dell’amministrazione locale nel campo della sostenibilità.

“Sono molto soddisfatta di questo risultato – conclude il sindaco – che voglio condividere con tutti i dipendenti comunali e che conferma ancora una volta la nostra attenzione su tematiche quali l’acquisto consapevole di beni e servizi, la transizione ecologica e la tutela dell’ambiente”.

Il premio conferma Bareggio come esempio virtuoso di pubblica amministrazione impegnata per l’ambiente, un riconoscimento che valorizza non solo le scelte sostenibili, ma anche la capacità di applicarle concretamente nei processi amministrativi e nei lavori pubblici.

