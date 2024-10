A canestro per la prevenzione

Quando si dice che “la prevenzione va a canestro”. O per riprendere proprio il titolo dell’iniziativa “Un canestro per la prevenzione”.

Quando si dice che “la prevenzione va a canestro”. O per riprendere proprio il titolo dell’iniziativa “Un canestro per la prevenzione”. Allora, palla a spicchi, un po’ di riscaldamento e qualche indicazione tecnica e la sfida, là al PalaGiolitti di Castano e tutta al femminile, organizzata dall’associazione Cuore di Donna con Basket Mastini, Basket Academy Ticino e Basket Lonate (con tanto di ospite d’eccezione: direttamente dall’Olimpia Milano, ecco infatti Guglielmo ‘Willie’ Caruso), ha potuto cominciare. Una partita certo, però anche tanti momenti di coinvolgimento e per stare insieme e soprattutto l’occasione per dare il proprio contributo e sostegno. Sì, perché le offerte raccolte adesso andranno appunto a ‘Cuore di Donna’ per la promozione di percorsi di prevenzione del cancro. Lo sport, insomma, che fa del bene e conquista. Lo sport che unisce e regala un pomeriggio davvero speciale e per tutti.

LA PREVENZIONE VA A CANESTRO



