Un confronto acceso

Un incontro che ha visto una grande partecipazione di pubblico e un clima acceso, in cui le aspiranti prime cittadine non si sono risparmiate.

Sala Consiliare gremita martedì sera a Robecchetto con Induno per l’atteso confronto elettorale tra le due candidate sindaco, Annalisa Baratta (lista “Civitas”) e Valentina Cognetta (“Robecchetto e Malvaglio Insieme”). Un incontro che ha visto una grande partecipazione di pubblico e un clima acceso, in cui le aspiranti prime cittadine non si sono risparmiate, confrontandosi senza esclusione di colpi e mettendo in evidenza le rispettive visioni per il futuro del paese.

Moderato dal direttore del giornale Logos, Vittorio Gualdoni, il dibattito si è articolato in domande sui principali temi sentiti dalla comunità: dallo sviluppo del territorio alle politiche giovanili, dai servizi alle famiglie alla valorizzazione delle frazioni, passando per ambiente, cultura, sicurezza e partecipazione civica. Entrambe le candidate hanno avuto tempi paritari per replicare e proporre, in un’alternanza che ha garantito equilibrio e chiarezza.

Baratta, forte dell’esperienza amministrativa maturata negli anni, ha sottolineato l’importanza della continuità e della concretezza nei progetti, ponendo l’accento su “una visione a lungo termine basata su investimenti sostenibili e su un rapporto costante con il tessuto sociale e associativo della comunità”. Cognetta, dal canto suo, ha presentato una proposta rinnovatrice, parlando di “un paese che ha bisogno di aprirsi, ascoltare di più e mettere al centro nuove energie e competenze per affrontare con coraggio le sfide del domani”.

Tra i momenti più significativi, gli scambi sul tema della partecipazione dei giovani alla vita pubblica e sul destino delle frazioni, con punti di vista diversi ma accomunati dalla volontà di non lasciare indietro nessuna parte del territorio.

Il confronto ha rappresentato per i cittadini un’occasione preziosa per valutare direttamente contenuti, toni e approcci delle due sfidanti in vista del voto del 25 e 26 maggio, quando sarà deciso il nuovo volto alla guida del Comune.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!