Creatività lungo il Naviglio

Un'esplosione di colori, creatività e passione ha animato domenica 1° giugno 2025 le vie e le rive del Naviglio Grande a Boffalora sopra Ticino. La cittadina ha infatti ospitato con successo “Boffalora in Arte”, una giornata interamente dedicata all’arte in tutte le sue forme, promossa dal Comune in collaborazione con numerose realtà del territorio.

A partire dalle 10 del mattino, Piazza IV Giugno e l’area delle scuole elementari si sono trasformate in una vera e propria galleria a cielo aperto, accogliendo esposizioni artistiche, mostre individuali, mercatini e performance dal vivo. Tra gli eventi più apprezzati, il live painting degli street artist Mor & Web3, che hanno incantato il pubblico con la loro energia e le loro opere realizzate in tempo reale. Il tutto accompagnato dal dj set di Matt K Dj, che ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più vivace e coinvolgente.

Grande risalto anche alla mostra personale dell’artista Sergio Marin, che ha esposto alcune delle sue opere più rappresentative, offrendo uno spunto di riflessione sulla forza espressiva dell’arte contemporanea. Lungo il Naviglio, decine di artisti hanno esposto i propri lavori, spaziando dalla pittura alla fotografia, dalla scultura all’illustrazione, regalando ai visitatori un percorso ricco di suggestioni.

Il mercatino d’arte ha attirato curiosi, collezionisti e appassionati, offrendo l’opportunità di acquistare pezzi unici e sostenere la creatività locale. Non sono mancate neppure le attività per le famiglie e i più piccoli, che hanno potuto vivere l’arte anche come gioco e scoperta.

A rendere ancora più speciale la giornata, la possibilità di partecipare alla navigazione sul Naviglio, grazie al servizio offerto da www.navigami.com, che ha permesso di osservare le bellezze del territorio da una prospettiva inedita e affascinante.

“Boffalora in Arte” si è confermata un’iniziativa capace di valorizzare il talento, promuovere la cultura e rafforzare il senso di comunità, regalando a cittadini e visitatori una domenica all’insegna della bellezza e della condivisione.

