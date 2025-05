Presidente ne sarà il canegratese Christian Fornara che presiede attualmente la commissione locale, vice il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo.

La sua costituzione è legata a un obiettivo preciso: tenere alta la guardia su eventuali presenze e tentativi di infiltrazione di organizzazioni mafiose sul territorio e nelle istituzioni. La Commissione Intercomunale Antimafia, Legalità e Tutela Ambientale ha cominciato a mettersi in moto con la sua prima riunione provvedendo innanzitutto a designare i suoi coordinatori. Presidente ne sarà il canegratese Christian Fornara che presiede attualmente la commissione locale, vice il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo. All'organismo hanno aderito diciotto comuni "con l'obiettivo - si legge in una nota diffusa dal comune di Canegrate- di lavorare in modo sempre più coordinato per promuovere momenti di formazione per amministratori e personale comunale , incontri culturali, progetti con le scuole, proposte per la valorizzazione dei diversi beni confiscati alle mafie presenti sui nostri territori". La serata è stata caratterizzata anche dalla presenza di ventitrè classi provenienti da dieci scuole e ha visto la premiazione del concorso "Ricorda Tela , storie di mafia e ingiustizia che hanno coinvolto i minorenni" promosso da comune di Rescaldina, Libera Legnano contro le mafie e osteria sociale La Tela, sorta alcuni anni fa in uno degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

