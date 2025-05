Il Comune lancia ‘Scuol@bis’: un nuovo modello di mobilità sostenibile e inclusivo per gli studenti e le famiglie delle scuole di Inveruno e Furato.

Si chiama Scuol@bis ed è un nuovo modello di mobilità per gli studenti delle scuole di Inveruno e Furato che l’amministrazione comunale sta mettendo a punto in vista dell’anno scolastico 2025/2026.

“L’idea parte dall’apertura della nuova scuola, che si basa sui principi dell’inclusività e della sostenibilità - ha detto il sindaco Nicoletta Saveri - Per questo l’amministrazione comunale ha pensato di iniziare a lavorare anche su un sistema di trasporto sostenibile e di farlo insieme alle famiglie con il coordinamento di Agenda21, azienda specializzata in nuovi modelli di trasporto. Dopo una prima fase di studio, è ora arrivato il momento di mettersi a ragionare con i genitori per dare concretezza a questo nuovo tipo di mobilità”.

Il progetto è rivolto a tutta la popolazione scolastica: i destinatari sono infatti gli alunni delle scuole primarie ‘Don Giovanni Bosco’ di Inveruno e ‘Don Lorenzo Milani’ di Furato, oltre, naturalmente agli studenti delle scuole medie.

Mercoledì 21 maggio l’amministrazione comunale ha organizzato due incontri di presentazione rivolti alle famiglie. Il primo si è svolto alle ore 19 nella sala ‘Virga’ della biblioteca comunale di Inveruno e la seconda alle ore 21 al centro sociale di via Alfieri a Furato. Agli incontri hanno partecipato l’amministrazione comunale, Luca Lietti, referente di ‘Agenda21’, che seguirà il Comune nelle prossime fasi di lavoro, e le insegnanti.

Alle famiglie è stato illustrato l’intero progetto, a partire dallo studio di fattibilità, il cui iter prevedeva l’analisi di alcuni dati riferiti all’utenza scolastica e al contesto.

Il progetto Scuol@bis (Carpooling, Pedibus e Bicibus) ha l’obiettivo di diminuire le auto in circolazione, favorendo la collaborazione tra le famiglie che abitano nella stessa zona per il tragitto casa-scuola. In questo modo si potrà ridurre la congestione di auto fuori dagli edifici scolastica, facendo risparmiare tempo ai genitori e consentendo ai nostri figli di andare a scuola in tutta sicurezza.

Il Carpooling prevede accordi fissi tra 2 o 3 famiglie. Il Pedibus prevede piccoli gruppi di bambini che a piedi raggiungono la scuola accompagnati da un paio di adulti. Il Bicibus è una sperimentazione rivolta alle scuole medie, che prevede piccoli gruppi di alunni che in autonomia e in bicicletta fanno il percorso casa-scuola.

Nei giorni successivi alle due presentazioni, a tutti gli studenti è stato consegnato un questionario: l’obiettivo è capire quali famiglie sono interessate ai metodi proposti, dove vivono, se cercano e/o offrono un passaggio in auto e se sono disponibili ad accompagnare il Pedibus.

I dati raccolti saranno analizzati con cura e si procederà poi a entrare nella fase organizzativa che prevede la creazione degli equipaggi di Carpooling e l’individuazione linee Pedibus. Tutta l’attività sarà coordinata e gestita dal Comune e da ‘Agenda 21’ e, prima dell’avvio dell’anno scolastico, sarà proposta un’adeguata e puntuale campagna informativa.

I servizi di Pedibus e Carpooling saranno gratuiti e l’amministrazione comunale ha allo studio alcuni benefit da proporre alle famiglie che aderiranno: si pensa a parcheggi riservati davanti alla scuola, a buoni carburante e a card per ottenere sconti in alcuni negozi del paese.

Nel corso dell’incontro furatese sono emerse alcune criticità legate alla frazione: a Furato, per l’anno scolastico 2025/2026 non sarà più infatti attivo il servizio di scuolabus e, quindi, il tema del trasporto scolastico è particolarmente sentito. “Abbiamo invitato le famiglie a compilare il questionario così da raccogliere i dati e, quindi trovare insieme una soluzione” ha affermato il sindaco indicando la data della nuova riunione, lunedì 23 giugno, proprio per proseguire la co- progettazione.

