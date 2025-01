Incentivare la viabilità ciclabile

L'amministrazione comunale di Busto Garolfo ha deciso di bussare alla porta del bando Bici in comune promosso dal Ministero dello Sport e dello Spettacolo.

Un occhio alla riqualificazione dell'esistente e un altro sul suo potenziamento. L'amministrazione comunale di Busto Garolfo intende spingere l'acceleratore sull'incentivazione della mobilità ciclabile sul territorio. E per questo ha deciso di bussare alla porta del bando Bici in comune promosso dal Ministero dello Sport e dello Spettacolo seguendo due direttrici: creazione di una nuova pista ciclopedonale in via Achille Grandi e riqualificazione di quella di via Correggio. Nel primo caso conta di portare a casa un contributo di 35 mila Euro dei 109.704,46 previsti per l'intervento, nel secondo caso di 25 mila su 56.707. A questo si aggiungono 20 mila Euro per l'organizzazione di quattro eventi di carattere sportivo- aggregativo. Il bando Bici in comune è volto a sostenere tanto la crescita della cultura della mobilità su due ruote quanto quella delle infrastrutture necessarie ad assecondarla.

