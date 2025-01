Il premio Remigio Peruzzi

"Peruzzi - spiega il sindaco Alfio Colombo in una nota - con la sua storia e la sua opera rappresenta al meglio il mondo dell'istruzione in paese".

Maestro elementare, assessore, vicesindaco e amante della cultura. Molte figure convivevano nell'arlunese Remigio Peruzzi, scomparso a settembre 2023 all'età di 86 anni e molto conosciuto in paese proprio per le sue diverse attività. A suo nome è dedicato un premio al merito scolastico il cui primo atto si terrà mercoledì 22 gennaio alle 20.30 nella sala consiliare di via De Gasperi. "Peruzzi - spiega il sindaco Alfio Colombo in una nota- con la sua storia e la sua opera rappresenta al meglio il mondo dell'istruzione ad Arluno e tutta la nostra comunità". Durante la cerimonia saranno ripercorse le tappe più significative della sua attività a beneficio del paese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!