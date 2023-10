Commemorazione IV novembre

Domenica 5 Novembre a Vanzaghello si svolgerà la manifestazione commemorativa del IV Novembre: “Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale”.

Domenica 5 Novembre a Vanzaghello si svolgerà la manifestazione commemorativa del IV Novembre: “Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale”. Una giornata di celebrazioni promossa dal Comune di Vanzaghello in collaborazione con il complesso bandistico Vanzaghellese. Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 presso piazza Sant’Ambrogio, ore 10 S. Messa in Chiesa Parrocchiale in suffragio dei Caduti di tutte le guerre a cui seguirà la formazione del corteo che si dirigerà verso il Cimitero dove verrà deposta la corona di alloro al Monumento dei Caduti con la benedizione del parroco e il discorso del sindaco.

In caso di maltempo, al termine della cerimonia, alle 11,45 ritrovo presso il Centro Civico di P.zza Pertini dove suonerà il Complesso Bandistico Vanzaghellese.

