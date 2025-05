Voto Robecchetto: 'corsa' a due

Una certezza già c’è: il prossimo sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio sarà una donna. Sì, perché con la consegna delle liste, ecco che anche gli scenari alle urne.

Una certezza già c’è: il prossimo sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio sarà una donna. Sì, perché con la consegna delle liste, ecco che anche gli scenari alle prossime elezioni di fine maggio sono diventati ufficiali. ‘Corsa a due’, allora, alle urne, con da una parte Annalisa Baratta (alla guida di ‘Civitas’), dall’altra invece Valentina Cognetta (rappresentante per il neonato gruppo ‘Robecchetto e Malvaglio Insieme’). E adesso iniziano così le settimane di incontri, presentazioni e momenti di confronto con la cittadinanza, il mondo commerciale e produttivo del paese e le diverse realtà associative o gruppi che, a diverso titolo, sono impegnati in prima linea sul territorio. Dialogare e raccogliere proposte, idee e progetti, ma al tempo stesso mostrare quelli che sono i vari punti dei singoli programmi e dai quali partire per il presente e il futuro.

