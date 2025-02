Inciviltà fuori controllo sulle strade

L'ennesimo intervento dei volontari di Strade Pulite mette in luce un fenomeno preoccupante e pericoloso del territorio: l'abbandono di rifiuti.

La pioggia non ha scoraggiato i volontari di ‘Strade Pulite che lo scorso sabato sono intervenuti per ripristinare pulizia e decoro nell’ambiente circostante la rotonda tra Bernate Ticino e Mesero. La zona è un punto di snodo cruciale del territorio in quanto collega alla Superstrada Boffalora- Malpensa e all’ingresso autostradale. “È inaccettabile - spiegano i volontari - che un punto di passaggio versi in queste condizioni pietose”. L’intervento di pulizia è una delle tante azioni volontarie portate avanti dal gruppo, impegnato su tutto il territorio. L’abbandono indiscriminato, e incontrollato, di rifiuti è una delle piaghe che maggiormente colpisce i nostri paesi. I numerosi interventi di pulizia pongono l’attenzione oltre che sull’inciviltà dei cittadini, anche sulla necessità di mettere in atto strategie e controlli efficaci per limitare e prevenire il fenomeno.

