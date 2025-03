Da metà febbraio infatti sono ricominciati i corsi per i bambini dai 3 anni in su organizzati dalla Baby Bike School e in contemporanea anche l’apertura della pista da fuoristrada per tutti gli utenti amanti dei giri liberi.

Giusto il tempo di rendere le giornate un po’ più lunghe e calde ed ecco che anche le attività al Corbetta Park Milano sono riprese alla grande.

Da metà febbraio infatti sono ricominciati i corsi per i bambini dai 3 anni in su organizzati dalla Baby Bike School e in contemporanea anche l’apertura della pista da fuoristrada per tutti gli utenti amanti dei giri liberi.

La struttura infatti oltre agli spazi e percorsi dedicati ai corsi per i bambini ha una pista “Enduro” di circa 800 metri. Non difficile, quindi adatta anche alle maxi-enduro, ma tecnica, quindi ottima per imparare a gestire la propria moto e/o allenarsi.

Per quanto riguarda i Corsi della Baby Bike School, tutti svolti con moto elettriche KTM e Husqvarna, quest’anno sono stati introdotti, il sabato, i corsi “Pro” dedicati agli utenti con maggiore esperienza e quindi con la voglia di sviluppare una capacità più tecnica anche con moto a marce e con motore endotermico.

Durante i corsi rimane comunque sempre a disposizione la pista “Enduro” per giri liberi anche agli adulti, magari gli stessi genitori che con la scusa di accompagnare i figli possono dedicarsi alla loro passione.

Un’offerta completa in una struttura in continua evoluzione dove la sicurezza è alla base.

Per tutti gli appuntamenti e le date dei corsi e delle aperture al pubblico potete seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Corbetta Park Milano e Baby Bike School, oppure chiedere informazioni a Umberto al 3388437321.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

- Sabato 15 Marzo – Corso Maxi-Enduro del Moto Club BMW Visconteo

- Domenica 16 Marzo - Corsi BBS e BBS Pro

- Sabato 22 Marzo – Pista libera e BBS Pro

- Domenica 23 Marzo – Pista libera – DEMO RIDE STARK (Demo ride gratuiti delle moto elettriche Stark Cross e della nuovissima Stark Enduro)

Il Corbetta Park Milano si trova in Via Zanella 33 a Corbetta (MI)

