Torna la 2 ore della Befana

Torna puntuale l'appuntamento al Corbetta Park Milano con la 2 ore della Befana, la manifestazione goliardica che apre la stagione 2025. Una pista da fuoristrada dove cercare di dare più giri possibili, in due ore, con un vecchio Moped…seguendo il look della Befana.

In pratica una manifestazione goliardica per divertirsi insieme in totale sicurezza.

Il posto è il Corbetta Park Milano che ben si presta al nostro gioco. Possono partecipare solo ciclomotori Moped monomarcia, tipo Ciao, Garelli, Bravo, Califfo, Si, ecc.

I mezzi devono essere dotati di sistema frenate funzionante e privi di sporgenze pericolose, sicuri, in perfetta efficienza e muniti di impianto frenante.

Non ammessi Scooter, plurimarce e Minicross.

E’ obbligatoria la presenza di marmitta silenziata, anche se non originale, pena la non ammissione al raduno. Obbligatoria nel caso dei variatori la presenza di campana di protezione, o carter adeguato.

La gara sarà confermata con un minimo di 10 mezzi fino a un massimo di 20.

Per partecipare basta compilare il modulo di adesione che trovate sul sito aMotoMio.it insieme al regolamento e al programma orario (https://www.amotomio.it/news-menu-laterale/58-news-eventi/8769) oppure chiamare allo 3388437321 (Umberto)

Tra i riconoscimenti sarà premiato il miglior costume e/o allestimento del mezzo a tema Befana o Epifania!

