Il Comune... ti aspetta in piazza!

Il comune si mette in piazza. Domenica 30 marzo, infatti, il primo cittadino di Arluno Alfio Colombo ha chiamato a raccolta dalle 10 alle 12 in piazza Pozzobonelli i suoi concittadini al fine di consentire loro di incontrare l'amministrazione comunale e di avviare un utile percorso di confronto, dando suggerimenti o segnalando priorità. L'iniziativa era stata tra quelle sposate dal primo cittadino già in sede di campagna elettorale e si propone di essere un momento periodico di dialogo con la cittadinanza per promuovere in modo efficace lo sviluppo del paese.

