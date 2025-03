Tumore al seno: incontro per conoscere

Due serate informative promosse dall'Asst Ovest Milanese con Elena Collovà, oncologa e dirigente medico per sensibilizzare le donne su questa importante tematica.

n Italia colpisce ogni anno circa 56 mila donne. Il tumore al seno rappresenta una delle patologie più devastanti per l'universo femminile. Consapevoli della sua virulenza così come della necessità di prevenirlo, Canegrate e Villa Cortese ospitano due serate informative promosse dall'Asst Ovest Milanese. A dare qualche prezioso elemento di riflessione e consiglio sul tema saranno Elena Collovà, oncologa e dirigente medico dell'Asst Ovest Legnano, Paola Gini, specializzata in senologia chirurgica e dirigente medico e responsabile della Breast Unit dell'Asst Ovest Legnano con il direttore dell'Unità operativa di oncologia dell'Asst Andrea Luciani. Un incontro sarà in programma lunedì 7 aprile alle 15 nella sala consiliare del comune di Villa Cortese in piazza Carroccio. Il secondo è invece previsto per lunedì 14 alle 21 nella sala consiliare di Canegrate. Agli appuntamenti parteciperà la delegazione di Legnano della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

