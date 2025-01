La guerra vissuta da chi è rimasto a casa, tra immagini, parole, riflessioni, ricordi e aneddoti. È la mostra diffusa “I restà a cà”.

La guerra vissuta da chi è rimasto a casa, tra immagini, parole, riflessioni, ricordi e aneddoti. È la mostra diffusa “I restà a cà”, promossa in occasione del “Giorno della Memoria” e del “Giorno del Ricordo”, che fino al 10 febbraio si potrà vedere nelle diverse attività commerciali di Castano. Un’iniziativa per riflettere e non dimenticare ciò che, purtroppo, è stato, quelle tristi e terribili pagine che hanno segnato profondamente la nostra storia.

