Venerdì 28 marzo sarà organizzata la colazione a scuola per i bambini e le bambine della scuola primaria "G. Rodari".

Per le classi quinte, che accederanno per prime al refettorio, è prevista una breve presentazione sull’argomento da parte di una dietista che spiegherà agli alunni i motivi che rendono la colazione uno dei pasti più importati della giornata e quanto sia fondamentale che essa apporti tutti i nutrimenti necessari per affrontare la scuola e le altre attività con la giusta energia.

